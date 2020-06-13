طوكيو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسضرب زلزال بقوة 3ر6 درجات على مقياس ريختر للزلازل اليوم جنوب غربي اليابان ، دون صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في جزيرة أمامي بمقاطعة كاجوشيما, كما شعر بالزلزال السكان في أوكيناوا وسكان جزيرة كيوشو الرئيسة في أقصى جنوب اليابان, دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الزلزال.// انتهى //21:41ت م0118