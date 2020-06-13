الباحة 21 شوال 1441هـ الموافق 13 يونيو 2020م واسسلّم المركز الوطني لقياس آداء الأجهزة العامة «آداء» اليوم اللوحة التفاعلية الخاصة بمؤشرات تطبيق وطني لإمارة منطقة الباحة التي تهدف إلى قياس رضى المستفيدين عن خدمات الجهات الحكومية المقدمة بالمنطقة.ونوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز الوطني لقياس آداء الأجهزة العامة بما يسهم في تفعيل الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز برامج ومستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وبما يواكب التوجه الدولي في رسم الخطط الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرات التنموية.بدوره أوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس آداء الأجهزة العامة المهندس راشد بن عبد الله القعود أن اللوحة التفاعلية تحوي مؤشرات ورسومات بيانية تتضمن تحليلات متقدمة لعرض رضى المستفيد عن آداء القطاعات ومراكز الخدمة بمنطقة الباحة ، مشيراً إلى أن اللوحة التفاعلية لتطبيق "وطني" تمتاز بالفاعلية والسرعة في تبويب بيانات رضا المستفيدين وتحليلها، وعرضها بشكل تفاعلي على هيئة رسومات بيانية؛ مما يسهل على أصحاب القرار معرفة نتائج آداء القطاعات الحكومية ومدى رضى المستفيدين من المواطنين والمقيمين على الخدمات المقدمة لهم .وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما وجده المركز من دعم وحرص على الاطلاع على الخطوات التي قام بها المركز لبناء مؤشرات الآداء الخاصة بالجهات الحكومية في منطقة الباحة.يذكر أن تسليم لوحة مؤشرات الآداء تنفيذاً لأحد بنود الاتفاقية المبرمة بين الإمارة ومركز آداء التي تهدف لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمضي نحو التكامل فيما بين الطرفين بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.// انتهى //21:48ت م0120