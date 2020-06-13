واشنطن 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,317 إصابة مؤكدة و 711 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,038,344 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 114,625 حالة وفاة.// انتهى //22:05ت م0121