رفحاء 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسنفذت بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية عدداً من الجولات الرقابية الميدانية والتفتيشية اليوم على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية ،صمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامة المواد الغذائية.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية بأنواعها للحفاظ على مستويات الصحة العامة.22:06ت م0123