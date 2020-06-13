الدوادمي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة الدوادمي جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت جميعها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.ونفذت فرق الرقابة الصحية بالبلدية جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم للتأكد من مدى توفر الاشتراطات الصحية والبلدية بتلك المنشآت حفاظاً على الصحة العامة، وتطبيق الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال فرق الرقابة الصحية بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.// انتهى //22:07ت م0124