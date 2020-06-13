جيزان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسكرم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي مساء اليوم ، عدداً من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج " إيجار " ، نظير إسهاماتهم في المرحلة الأولى لمبادرة "عقاري مسؤول " التي تعنى بالتسهيل على المواطنين في ضل جائحة كورونا عبر تسهيلات لعدد من الفئات الاجتماعية.وتتضمن التسهيلات ، الإعفاء من الرسوم العقارية لتوثيق العقود للأرامل ، والمطلقات ، وكبار السن ، وأسر الشهداء ، وأصحاب الدخل المحدود ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والعسكريين المرابطين على الحدود ، والممارسين الصحيين.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة وإلى تسهيل الإجراءات كافة ،التي من شأنها تعزيز كفاءة آداء القطاع العقاري بالمنطقة .// انتهى //22:29ت م0125