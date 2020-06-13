الطائف 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسوقف مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني على مراحل التجهيز النهائية التي تشهدها وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى التخصصي للتحول إلى مركز قلب متخصص الأول من نوعه في الطائف.وجرى خلال الجولة استعراض عدد من المشروعات التطويرية والتحسينية الأخرى بالمستشفى ، بحضور مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني ، ومنها تجهيز وتشغيل مركز الأورام ومراحل تطوير أقسام التنويم ، وسير المراحل للوصول للتشغيل الكامل وإطلاقها رسمياً.وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ، أن الصحة في طور تشغيل مرحلة جديدة تختص بكهربائية القلب و تشمل زراعة منظمات القلب والصواعق القلبية ،والتجهيز لتشغيل المرحلة الثالثة وهي جراحة القلب المفتوح وهو ما تعكف صحة الطائف على اكتماله وبدء تشغيله خلال الأسابيع القليلة القادمة .// انتهى //22:29ت م0127