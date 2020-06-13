وادي جازان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش مساء اليوم ، حملات شاملة لأعمال التعقيم والتطهير في المرافق العامة والأماكن الحيوية والمدارس ومداخل وساحات المساجد والطرق والشوارع بمركز وادي جازان والقرى التابعة له ، وذلك لضمان الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا.واتخذت الأمانة وبلدية مركز وادي جازان الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مفرح الألمعي ، أن البلدية تقوم وبمتابعة من أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان بأعمال التنظيف والتعقيم على مدار الساعة ، إضافة إلي الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //22:29ت م0128