رفحاء 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال الصيانة الدورية لخطوط الري بالحدائق والجزر الوسطية، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين وتجميل المنظر العام في تكريب أشجار النخيل وتقليم وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق والجزر الوسطية بالطرق والشوارع الرئسة، وقص وصيانة المسطحات الخضراء والساحات العامة.يأتي ذلك ضمن جهود البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة في المحافظة.// انتهى //23:25ت م0132