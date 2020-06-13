تاروت 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسصرفت جمعية تاروت الخيرية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر مايو الماضي، 302481 ريالاً للمستفيدين من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير، أن هذه المصروفات شملت المساعدات النقدية وبرنامج إفطار صائم وفرحة العيد، والمساعدات المختلفة الأخرى، وهذا المبلغ جزء من مصروفات شهر رمضان المبارك، الذي رصدت له الجمعية مبلغ "861,951" ريالاً، مضيفاً أن لجان خيرية تاروت استمرت في العطاء وبذلت مزيداً من الجهد وسخرت كافة إمكاناتها لخدمة مستفيديها، مقدماً شكره لهم ولأبناء المجتمع الخيرين على عطائهم الكبير وتفاعلهم المستمر مع كافة أنشطة الجمعية.// انتهى //23:33ت م0134