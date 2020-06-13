الخبر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر أمس، مبادرة "جوامعنا سالمة" مستهدفة في مرحلتها الأولى 80 جامعاً ومسجداً بمحافظة الخبر من خلال دعمها بالمتطلبات الصحية والإجراءات الاحترازية، والتي ينفذها متطوعون سعوديون ودعاة بلغات مختلفة.وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية "هداية" ناصر الوصيفر، أن المبادرة جاءت بتوجيه من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجمعية لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية، مبيناً أن المبادرة بدأت من خلال برنامج "مع الركع السجود" مستهدفة 3 جوامع تقام بها صلاة الجمعة بالخبر بمشاركة 20 متطوعاً لتنظيم الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة للمصلين وتوفير السجاد والمعقمات لهم، والتأكيد على تباعدهم داخل الجوامع، حيث تم تأمين مصلى خارجي متنقل لضمان التباعد في حال تزايد أعداد المصلين.وأشار إلى دعم هذه المبادرة المجتمعية بالوسائل الإرشادية كالمنشورات الصحية بمختلف اللغات والذي عمل الدعاة على ترجمتها للتواصل مع الجاليات المختلفة، مؤكداً على دور الجمعية في خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين انطلاقاً من توجيهات حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي قدمت جهوداً كبيرةً ودعماً غير محدود للقضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره.// انتهى //23:35ت م0135