عام / شرطة القصيم تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
بريدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩ "، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية بالمنطقة .
وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.
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