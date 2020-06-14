الرياض 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسنفذت المكتبة العامة بالسويدي أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي عدداً من البرامج التثقيفية، التي تهدف لنشر التوعية بـ "فيروس كورونا"، من خلال التواصل "عن بعد" مع مجموعة من الأطفال ومشاركتهم مواهبهم فترة ساعات منع التجول.وأوضح مدير المكتبة العامة بالسويدي محمد عبدالله الدوسري، بأن الهدف من تلك الفعالية الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن الأطفال استعرضوا الطريقة التي يقضون فيها أوقاتهم في المنزل مثل "الرسم، السباحة، الدراجات الهوائية"، إضافة إلى نصائح قدموها عن فيروس كورونا تحت شعار #نعود_بحذر، حيث عُرضت عبر منصات التواصل الاجتماعي (التويتر، والإنستقرام KSA_PLS@) .// انتهى //01:00ت م0144