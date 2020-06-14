جيزان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسدعت اللجنة التأسيسية لجمعية الفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان المزارعين والمواطنين للمساهمة في الجمعية، وذلك بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واعتماد الجمعية برقم 115473.وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الفل والنباتات العطرية بجازان أحمد بن عيسى فاتك أن فتح باب المساهمة بدأ من 15 شوال، ولمدة تسعين يوما وكحد أدني 10 أسهم، علمًا أن قيمة السهم الواحد 100 ريال.يُشار إلى أن الجمعية تهدف إلى تقديم الخدمات الزراعية لجميع المزراعين من توفير البذور والشتلات والأسمدة والمعدات الزراعية وخدماتها، ودعم مزراعي الفل والنباتات العطرية لتطوير منتجاتهم، كما تهدف إلى تنظيم المهرجانات الزراعية والتسويقية للفل، وتهدف إلى تأهيل وتطوير وإدارة المزارع للحصول على الشهادات اللازمة لتصدير المنتجات، وإنشاء مصانع لتقطير الفل واستخراج زيت زهرة الفل والنباتات العطرية.// انتهى //01:00ت م0145