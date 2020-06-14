القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأكدت وزارة الري المصرية أنه تم اليوم خلال الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل، لتقييم مسار المفاوضات.وأوضحت الوزارة المصرية، في بيان اليوم، أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية ما تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.ولفتت النظر إلى تأكيد مصر، على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.//انتهى//02:00ت م0149