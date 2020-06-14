كيب تاون 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واساختتمت قمة الاتحاد الأفريقي حول الأوضاع الصحية في القارة الأفريقية عن بعد التي استضافتها جمهورية جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وممثليهم .وأقرت القمة في بيانها الختامي إطلاق منصة أفريقيا لشراء اللوازم الطبية، بهدف شراء وتنسيق وتوزيع الإمدادات الطبية من أجل جميع الدول الأفريقية.وأفاد البيان أن الاتحاد الأفريقي أقام شراكة مع دول مختلفة، من بينها الصين، فيما يخص تسهيل توريد المعدات والإمدادات الطبية العاجلة.وأضاف أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد أحيطوا علما بالتقدم المكثف الذي حققه المبعوثون الخاصون للاتحاد الأفريقي، فيما يتعلق بالمشاورات مع دول مجموعة العشرين بشأن تخفيف عبء الديون وتأجيل مدفوعات خدمة الديون.وأكد البيان الدعوة إلى إلغاء الديون الأفريقية وتطبيق حزمة إغاثة شاملة للدول الأفريقية لمواجهة كوفيد-19.// انتهى //03:40ت م0153