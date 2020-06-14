الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة بمشيئة الله لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، الحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0002