الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يرعى حفل خريجي وخريجات جامعة شقراء الافتراضيأمير القصيم يثمن جهود الجهات الحكـومية في تنـفيذ المشــروعـاتفيصل بن خالد يعتمد خمسة مشروعات تنفيذية لمبادرة «ملتزمون»سعود بن خالد يشارك في ورش عمل "التنمية في المدينة بعد كورونا"تدمير 312 صاروخاً أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكةنجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيالالمملكة تدعم المحتاجين بسلال غذائية وخدمات طبيةالموافقة على تأسيس الجمعيتين «الاستهلاكية والزراعية» المركزيتينالشورى يطالب بتأهيل معاوني القضاة وتحفيز القوى البشرية ببدلات ومكافآتدعم ميزانية مجلس القضاء وإحداث وظائف عليا وتمكينه من العقود الاستشاريةمنصة «معين» بديوان المظالم تنفذ 24 ألف طلبنائب وزير البيئة يزور محجر مطار الملك خالدتحرك إفريقي لمناقشة قضية العنصرية عالمياً«فلويد» يكتب التاريخ الأميركي مجدداًلبنان: 49 جريحاً بينهم ستة عسكريين في اشتباكاتتبون: محاولات خارجية لإثارة الفوضى في الجزائر// يتبع //06:02ت م0003