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الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يرعى حفل خريجي وخريجات جامعة شقراء الافتراضي
أمير القصيم يثمن جهود الجهات الحكـومية في تنـفيذ المشــروعـات
فيصل بن خالد يعتمد خمسة مشروعات تنفيذية لمبادرة «ملتزمون»
سعود بن خالد يشارك في ورش عمل "التنمية في المدينة بعد كورونا"
تدمير 312 صاروخاً أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال
المملكة تدعم المحتاجين بسلال غذائية وخدمات طبية
الموافقة على تأسيس الجمعيتين «الاستهلاكية والزراعية» المركزيتين
الشورى يطالب بتأهيل معاوني القضاة وتحفيز القوى البشرية ببدلات ومكافآت
دعم ميزانية مجلس القضاء وإحداث وظائف عليا وتمكينه من العقود الاستشارية
منصة «معين» بديوان المظالم تنفذ 24 ألف طلب
نائب وزير البيئة يزور محجر مطار الملك خالد
تحرك إفريقي لمناقشة قضية العنصرية عالمياً
«فلويد» يكتب التاريخ الأميركي مجدداً
لبنان: 49 جريحاً بينهم ستة عسكريين في اشتباكات
تبون: محاولات خارجية لإثارة الفوضى في الجزائر
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