وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التصدي للإرهاب ): تعتبر المملكة في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وتتصدى له أينما وجد، إيماناً منها بأن الإرهاب هو المُهدد الرئيس لأمن الشعوب، وزعزعة الاستقرار وإفساد حياة الناس، لذلك لم يكن غريباً أن تتبنى المملكة في وقت مبكر، نهجاً شاملاً، في إطار الشرعية الدولية، يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها.وتابعت : وفي فترات سابقة، لطالما اكتوت المملكة بنار الإرهاب، ومن هنا وعدت بمواصلة الحرب على الإرهابيين محلياً ودولياً، ومحاصرة الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات، وتعزيز الاعتدال والوسطية، لتكون سمة تميز المجتمع السعودي، وإن كانت هذه الوعود قديمة، أطلقها قادة البلاد خلال عقود ماضية، إلا أنها تبلورت بوضوح أكثر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتشهد على ذلك السنوات الخمس الأخيرة، التي واجهت فيها المملكة الإرهاب الداخلي من أصحاب الفكر المنحرف والضال، كما واجهت الإرهاب الدولي، ممثلاً في الميليشيات والعصابات الإيرانية المنتشرة في عدد من الدول المحيطة.وبينت : ومن هنا، لم يجد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان صعوبة في إبراز جهود المملكة في محاربة الإرهاب، أثناء مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5، الذي استضافته فرنسا، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.وقالت : ولا ننسى أن جهود المملكة في ملف محاربة الإرهاب، جاءت وفاءً بتعهد قطعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر من العام 2017، بشأن القضاء على بقايا التطرف في القريب العاجل، وإعادة المملكة إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان، ولم يكن هذا التعهد عشوائياً، وإنما جاء ضمن استراتيجية متكاملة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حققت خلالها البلاد إنجازات بارزة، تُوجت بتشكيل تحالف عسكري إسلامي من 41 دولة بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب، واستضافت مقره، كما دشنت في عام 2017 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بالرياض، بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب.// يتبع //06:02ت م0004