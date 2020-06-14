وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كورونا.. ومنظومة المملكة الصحية ) : المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية وكما هي مثيلاتها في مختلف دول العالم تخوض تحديا صعبا وظرفا في غاية التعقيد وأزمة لم يشهد لها مثيل في التاريخ الحديث في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، ولكن المشهد يتفاوت بين قدرات الأجهزة الصحية في التعامل مع هذه الجائحة عطفا على الحيثيات المرتبطة بكل منظومة وما يتوافر لديها من إمكانات تستند عليها للتصدي للفيروس، فبينما كان المشهد في الكثير من الدول، التي يفترض أنها ذات قدرات متقدمة إلا أن الفوضى والتخبط في التخطيط وتوزيع الأولـويات، خاصة بما يتعلق بدعم الأجهزة الصحية وتوفير احتياجاتها الأمر الذي انعكس سلبا على الصورة العامة وأرقام الإصابات والوفيات في تلك الدول، بينما كان المشهد المغاير والصورة المتكاملة هي واقع الحال في المملكة بفضل ما وجدته كل الأجهزة المعنية والمنظومة الصحية على وجه الخصوص من دعم ورعاية لا محدودة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-.وواصلت : الأمر الـذي انعكس إيجابا علـى قدرة وجاهزية القطاع الصحي السعودي، الـذي واصل منسوبوه من أبطال المنظومة الصحية الليل بالنهار بلا كلل أو ملل وهم يعملون بإخلاص مستديم بشكل انعكس إيجابا علـى الـصورة المثالـية في المملـكة الـعربية الـسعودية وسيطرتها علـى انتشار الـفيروس وتحقيق المبدأ الأهم والأولـوية القصوى لـدى قيادة الـدولـة ألا وهي «سلامة الإنسان» ، فحين ننظر بعين المتمعن فيما يدور حوله، وكيف أن هـذه الأزمة فتكت بقدرة العالم علـى أن يمضي في دورة الحياة الطبيعية ونالـت من أرواح البشر واقتصادات الـدول في نتيجة موحدة وإن اختلفت تفاصيلها والحيثيات المرتبطة بها، فمن هنا سنستدرك أن ما قدمته الدولة من تضحيات متكاملة وما جسد هـذه الـتضحيات من إخلاص وتفانٍ من منسوبي القطاعات الصحية يحقق مشهدا متكاملا يشيد به العالم ويسجله التاريخ في كيفية التصدي لانتشار الـفيروس وبلـوغ مرحلـة مطمئنة تستدعي استشعار أهمية الوعي المجتمعي لتعزيز هذه الجهود وبلوغ المراحل، التي تليها من عودة الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد.// انتهى //06:02ت م0007