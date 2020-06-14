إسلام آباد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض رئيس الوزراء عمران خان إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وإصراره على تطبيق الإغلاق الذكي بصرامة.وأخبرت عن تدهور صحة وزير سكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد أحمد بعد إصابته بفيروس كورونا.واهتمت بتركيز باكستان على سرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين رغم التحديات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.وأشارت إلى مساعي السلطات الباكستانية للقضاء على أسراب الجراد الصحراوي الذي يغزو المحاصيل الزراعية.وتطرقت إلى الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن الأفغانية أمام البعثات الدبلوماسية الإيرانية ضد سوء تعامل السلطات الإيرانية مع اللاجئين الأفغان، ومقتل عدد منهم بنيران القوات الإيرانية.وتابعت تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.وعرجت صحف باكستان إلى سعي الهند لحسم خلافها الحدودي مع الصين في منطقة لداخ سلمياً عبر الحوار.// انتهى //07:09ت م0009