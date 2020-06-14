سيئول 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن 30 إصابة من أصل 34 حالة رصدت في منطقة العاصمة سيئول، حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت حتى الآن 12 ألفا و 85 إصابة بالفيروس، شفي منها 10 آلاف و 718 شخصا، وما يزال 1090 يخضعون للعلاج ، فيما توفي 277 آخرين.// انتهى //07:22ت م0010