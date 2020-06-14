الخرطوم 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تصريح كبير مفاوضي الجبهة الثورية السودانية، أحمد تقد لسان أن العملية السلمية بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية تسير بطريقة سلسة رغمالإجراءات البطيئة والتعقيدات، واستطاعت الوساطة والأطراف السودانية من عبور وتفادي وتجاوز العديد من التحديات التي واجهت المنبر.وأخبرت الصحف عن تسجيل السودان أمس 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا 20 وفاة، ،ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة.وأولت اهتماما بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، والتي تركزت حول التطورات الراهنة للقضية الليبية، والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.وقالت إن صدامات بين المتظاهرين والجيش أسفرت عن 9 جرحى حسب الصليب الأحمر اللبناني، وفي الشمال أيضاً، قطع محتجون الطرقات الرئيسية بالإطارات في بلدة حلبا.وسلطت صحف السودان الضوء على مقتل 17 شخصاً آخرين على الأقل في سلسلة حوادث عنف بأربع ولايات أفغانية.// انتهى //09:24ت م0018