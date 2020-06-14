السليل 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقدّم مستشفى السليل خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ 107 مستفيدين ومستفيدات، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ومنع إنتشاره، والحد من التجمعات وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية .وتتضمن آلية العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى، وبعد الفحص والتأكد تتم تعبئة الوصفة المعتمدة، بحيث تجمع وصفات كل مريض على حدة، ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم استلامها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة، وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .// انتهى //09:27ت م0019