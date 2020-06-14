مدريد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسدشَّن برشلونة متصدر الدوري الأسباني وحامل لقبه، عودته إلى المنافسات بفوز على مضيفه ريال مايوركا 4-0 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأولى بعد استئناف المنافسات الخميس بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وسجل التشيلي أرتورو فيدال (2) والدنماركي مارتن برايثوايت (37) وجوردي ألبا (79) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90+3) أهداف برشلونة الذي عزز موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة مبتعدًا بفارق خمس نقاط مؤقتًا عن الوصيف فريق ريال مدريد الذي يستضيف إيبار اليوم في ختام المرحلة.// انتهى //09:47ت م0020