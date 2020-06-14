روما 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقاد البلجيكي دريس مرتينز فريقه نابولي للحاق بفريق يوفنتوس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بتسجيله هدف التعادل في مرمى ضيفه إنتر ميلان 1-1 في إياب الدور نصف النهائي السبت أمام مدرجات ملعب سان باولو الخالية من الجماهير.وسجل مرتينز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدنماركي كريستيان إريكسن منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية.واستفاد أصحاب الأرض من الفوز ذهابًا في ملعب جوزيبي مياتسا بهدف نظيف، قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وأصبح مرتينز الهداف التاريخي لفريقه بعد أن رفع رصيده معه إلى 122 هدفًا في جميع المسابقات، ليتفوق على السلوفاكي ماريك هامسيك (121) والأرجنتيني دييغو مارادونا (115).ويلعب نابولي المباراة النهائية مع فريق "يوفينتوس" المتأهل الجمعة الماضية، على حساب ميلان في نصف النهائي الآخر بتعادلهما سلبًا إيابًا، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في سان سيرو.وتقام المباراة النهائية بين نابولي ويوفنتوس الأربعاء المقبل في العاصمة روما.ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز رقمه القياسي في مسابقة الكأس التي توج بلقبها 13 مرة في 18 مباراة نهائية، فيما يسعى نابولي إلى لقبه السادس في عاشر مباراة نهائية في المسابقة.وعادت منافسات كرة القدم في إيطاليا الجمعة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".// انتهى //10:19ت م0025