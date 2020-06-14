رام الله 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها في صور باهر ، وإصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم، فيما اعتدى مستوطنين يهود على قرية في مسافر يطا، بالإضافة إلى مخططات هيكلية لبناء وتوسيع 11 مستوطنة وإقامة 251 وحدة وتوسيع مستوطنات "كفار عتصيون".وأوردت صحف فلسطين تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المواقف الدولية الأخيرة لاسيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وتحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم لقضيتنا.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات المملكة المغربية رفضها التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تُقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات هولندا، أن خطة الضم الإسرائيلية، تشكل خرقا للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570 فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ن عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بلغ 132 حالة وفاة، و1973 إصابة، و1150 حالة تعافي.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا اعلان سلطات العاصمة الصينية بكين ، أن إحدى مناطق العاصمة "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوق بتلك المنطقة.// انتهى //11:00ت م0027