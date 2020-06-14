لندن 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكشف نادي نوريتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثبوت حالتي إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت تمهيدًا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو الجاري، بعد توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.وشرعت رابطة الدوري منذ مايو الماضي، بإجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق تمهيدًا لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، تقام خلف أبواب موصدة وتحت إجراءات صحية صارمة.وأكدت رابطة الدوري في بيان، أن 1200 لاعب وعضو خضعوا لفحوص يومي الخميس والجمعة الماضيين، مع تسجيل حالتين إيجابيتين من ناديين"، ولم تكشف الرابطة أي تفاصيل عن الحالتين، قبل أن يؤكد نادي نوريتش في بيان له إصابة أحد لاعبيه.وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، شملت 8687 شخصًا، تم تسجيل 16 حالة إصابة منها، في صفوف الأندية.// انتهى //11:00ت م0028