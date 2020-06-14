بغداد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الإجراءات المتخذه من قبل خلية الأزمة الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد,منوهة بقرار حظر التجوال الوقائي الجزئي الذي فرضته الحكومة ابتداء من اليوم,مشيرة إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا وتجاوزها حاجز الألف بشكل يومي, رغم فرض حظر التجوال الشامل وتقييد الحركة في المدن العراقية .وعرجت الصحف على جلسة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا التي عقدت أمس الأول عبر دائرة تلفزيونية مغلقة, مبرزة رغبة عدد من النواب العراقيين لاستضافة الوفد العراقي المفاوض في مجلس النواب للاطلاع على تفاصيل الحوار وما جرى تداوله من قضايا.وتطرقت صحف اليوم إلى الذكرى السنوية لاحتلال داعش الإرهابي لمدينة الموصل في العاشر من الشهر الحالي, وسيطرته على مقدرات سكانها وفرض أفكاره الإرهابية بالقوة المسلحة الغاشمة على المدينة.// انتهى //11:28ت م0034