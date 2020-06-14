الداير 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسوقف محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة مساء أمس، على موقع الانهيار الذي حدث بطريق مركز الشجعة التابع للمحافظة، وتسبب في احتجاز أهالي المركز، مطلعاً على سير العمل من جهات الاختصاص لفتح الطريق .ودعا المحافظ الجهات ذات العلاقة، لمضاعفة الجهود وتضافرها، وتوفير حلول جذرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، لاسيما وأن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة، مشددًا على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، وتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة، حتى إنجاز أعمال الصيانة.وأكد بن لبدة مواصلة العمل لرفع الانهيار ودعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز، انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بمتابعة ومواجهة تداعيات الأمطار، وتوجيهاتهما بمعالجة أي حوادث محتملة نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة حفاظاً على سلامة المواطنين وسرعة رفع مخلفات الانهيار.// انتهى//12:03ت م0036