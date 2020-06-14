نجران 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسنفذت جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، دورة عن بعُد بعنوان " أخطاء شائعة عن التوحد" وذلك عبر تطبيق برنامج زوم .وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها مفهوم التوحد وأسبابه، وأعراض وسمات التوحد وتشخيصات حالاته، إلى جانب الطرق العلاجية المناسبة لكل حالة منه، واستعراض الأساليب الأسرية في كيف التعامل مع سلوك الطفل التوحدي .// انتهى //12:07ت م0038