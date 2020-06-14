عام / " أخطاء شائعة عن التوحد " دورة عن بُعد بجمعية نور نجران
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
نجران 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
نفذت جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، دورة عن بعُد بعنوان " أخطاء شائعة عن التوحد" وذلك عبر تطبيق برنامج زوم .
وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها مفهوم التوحد وأسبابه، وأعراض وسمات التوحد وتشخيصات حالاته، إلى جانب الطرق العلاجية المناسبة لكل حالة منه، واستعراض الأساليب الأسرية في كيف التعامل مع سلوك الطفل التوحدي .
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12:07ت م
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