الجزائر 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لافتة النظر إلى أن الرئيس تبون أكد ترحيب الجزائر للمبادرة المعلنة في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات مع حكومة الوفاق في طرابلس لتحقيق تسوية سياسية للصراع.وأشارت إلى إقرار الحكومة رفعا كاملا للحجر الصحي عن 19 محافظة وتقليص فترة حظر التجوال في 29 محافظة أخرى من بينها العاصمة الجزائر، بداية من اليوم، مع الإبقاء على المجال الجوي والحدود البرية والبحرية مغلقة إلى غاية إشعار آخر.واهتمت صحف الأحد بالاحتجاجات الاجتماعية في لبنان على خلفية التدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.وتطرقت إلى إعلان السلطات الصينية تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة بكين، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة أثارت المخاوف من انتشار موجة ثانية لوباء "كوفيد -19".// انتهى //13:30ت م0064