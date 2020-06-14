سياسي / مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
القدس المحتلة 22شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، من بينهم الحاخامان المتطرفان "الياهو ويبر"، و"موشيه فيجلين"تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
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13:35ت م
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