القدس المحتلة 22شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، من بينهم الحاخامان المتطرفان "الياهو ويبر"، و"موشيه فيجلين"تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.// انتهى //13:35ت م0070