المدينة المنورة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسعقدت لجان بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، اجتماعاتها عن بعد عبر الاتصال المرئي، وذلك ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة.وشهدت الاجتماعات التي عقدت بحضور أعضاء اللجان المعنية اختيار رؤساء ونوّاب كلٍّ من لجنة المقاولين، ولجنة المكاتب الاستشارية، ولجنة ريادة الأعمال، ولجنة الصوالين ومشاغل التزيين.// انتهى //13:41ت م0074