عرعر 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية برنامجاً دعوياً عن بعد اعتباراً من اليوم ولمدة أربعة أيام عبر الرابط التالي is.gd/HgKZDh .وأشار الفرع بالمنطقة أن المحاضرات تشمل "التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء" و "فضائل الشرك والتوحيد " و" التوحيد أولاً " والدعوة إلى التوحيد ونبذ الفرقة والاختلاف " يقدمها عدد الدعاة، لافتا إلى أن بث جميع المحاضرات في الساعة الثامنة مساءً وستكون هناك جوائز قيمة للمتابعين .// انتهى //13:44ت م0076