جيزان 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة المعين اللواء الركن سالم بن زاهر الشهري بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود بمنطقة جازان.ورحب سمو نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء بقائد حرس الحدود بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً لحرس الحدود بجازان وكافة زملائه أفراد حرس الحدود بالمنطقة، منوهاً بالأعمال والخدمات والجهود التي بذلها قائد حرس الحدود السابق اللواء محيا بن عطا الله العتيبي طيلة فترة عمله قائداً لحرس الحدود بالمنطقة.من جهته أعرب قائد حرس الحدود بجازان اللواء الركن سالم الشهري عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, سائلا الله تعالى أن يعينه هو وجميع زملائه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //13:45ت م0077