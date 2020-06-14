جدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة محافظة جدة أعمالها في الإصحاح البيئي على نطاق ١٩ بلدية فرعية والتي شملت ⁧‫تعقيم وتطهير الشوارع والطرق والميادين العامة، إلى جانب تنظيف المسطحات الخضراء ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧كورونا المستجد "كوفيد-١٩" .وتعمل الأمانة بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعملية التطهير والتعقيم ، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه موجهة الجميع للتعاون مع فرقها الميدانية وبلدياتها الذين يعملون من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، وفق ما وفرتها الحكومة الرشيدة من إمكانيات عالية لمكافحة هذا الوباء.كما تعمل الأمانة على موصلة علاوة حملاتها التفتيشية والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال وتقصي الاشتراطات الصحية فيها وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين والمواطنين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.وشددت الأمانة على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى الاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.// انتهى //13:56ت م0080