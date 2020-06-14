عام / شرطة الرياض : القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطورات بحي السلي، واسترداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدموا بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف ( 5,00,000 ) ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
// انتهى //
15:21ت م
0095