الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسنفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملة للسلامه الوقائية على محطات الوقود بالمنطقة ، وذلك للتأكد من تقيد تلك المحطات في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة والحماية من الحريق وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها و لمرتاديها خاصة في فصل الصيف .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمديرية منطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أنه بلغ عدد المحطات التي شملتها الحمله حتى الآن أكثر من 811 محطة وقد رصد في عدد منها بعض الملاحظات حيث تم متابعة إزالتها وتصحيح وضعها .وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين عدم صيانة الأنظمة والتخزين العشوائي للمرافق الملحقه بالمحطات وعدم وجود لوحات إرشاديه .وشدد الدفاع المدني في ذلك أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات, مؤكدا أن الحملة مستمرة على جميع المحطات بالمنطقة والأنشطة التجارية المرفقه بها . // انتهى //15:23ت م0096