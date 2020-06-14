الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور ايه كي عبدالمؤمن.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.// انتهى //15:37ت م0099