ياوندي 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقتلت قوات الجيش الكاميروني الليلة الماضية بالرصاص ستة قراصنة مسلحين قبالة سواحل بلدة أيداباتو جنوبي الكاميرون كانوا على متن طوافة مائية في خليج غينيا الواقع في الجزء الشمالي الشرقي الأقصى من المحيط الأطلسي .وأفادت مصادر بالجيش الكاميروني، اليوم، بأنه تم مصادرة أسلحة ومخدرات وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة، مشيرة إلى أن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة في مكافحة القرصنة التي أصبحت متفشية في خليج غينيا .مما يذكر أن رجال أعمال كاميرونيون ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع يتعرضون لهجمات منتظمة من قبل القراصنة في المياه الدولية.// انتهى //15:45ت م0100