جيزان 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بعد غدٍ الثلاثاء برنامج "لحمة وطن" النسائي الثاني، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة بعض الداعيات، ويبث عبر تطبيق "زووم" الساعة السابعة مساء.ففي اليوم الأول تلقي الداعية مزنة بنت صالح الحضيف محاضرة بعنوان: (التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات)، وفي اليوم التالي تلقي الداعية إيمان بن عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان: (طاعة ولي الأمر من أسباب الأمن والأمان)، وفي يوم الخميس تلقي الداعية سميرة بنت أحمد باحليوة محاضرة بعنوان: (جهود الدولة في تحقيق التوحيد).وفي يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر ذاته، تلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان: (مملكة الخير)، وفي آخر أيام البرنامج يوم الأحد تلقي الداعية جيهان بن محمد السراج محاضرة بعنوان: (واجب المرأة تجاه هذه الأزمة).ونوه مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي بأهمية هذا البرنامج، الذي يعد عاملاً مساهماً في الجهود التي تقدمها حكومتنا الرشيدة في نشر ثقافة كيفية التعامل مع الأزمات، ولعلّ من أهمها حالياً أزمة انتشار فايروس كورونا.. مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمهم وحرصهم على مثل هذه البرامج، ومتابعة تنفيذها.// انتهى //15:47ت م0101