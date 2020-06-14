الطائف 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسجددت أمانة الطائف تحذيرها للمنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وأكدت أن حملاتها الرقابية ستطال أكثر من 30 ألف مرفق تجاري بأنحاء المحافظة وهي مرافق لها علاقة مباشرة بالمواطنين والمقيمين، حيث جرى حتى الآن تنفيذ أكثر من 1450 جولة رقابية عبر فرق المتابعة الميدانية بالإدارات الإشرافية والفرق الرقابية بالبلديات الفرعية والبلدية النسائية .وقد تم إغلاق 47 مرفقاُ تجارياً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة المتمثلة في أهمية إجراء فحص درجة حرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشآت التجارية ، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي ، وتأمين القفازات والمعقمات والكمامات ، كما عمدت الأمانة إلى وضع لوحات ارشادية وملصقات توعوية في العديد من المواقع التي تتميز بكثافة الإقبال هذه الأيام لتوعية شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية لسلامتهم ، ووجدت الأمانة تفاعلا من المتاجر بتطبيق المزيد من الاحترازات من خلال تحديد مداخل ومخارج محددة لها لتسهيل فحص المتسوقين ، وتفادي الازدحام بمواقع محددة وتقديم كل ما من شأنه سلامتهم .كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية على أكثر من 260 مرفقاً مخالفاً ، وبذلك ارتفع عدد المحال المغلقة والأخرى المخالفة التي رصدتها الأمانة 307 مرافق غير ملتزمة ، ووضعت كافة المنشآت المخالفة تحت المراقبة اليومية للتأكد من معالجة أوضاعها .وشدد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على رصد آني لكافة المخالفات بمرافق الأنشطة المستثناة سواء بالشوارع التجارية أو الأسواق والمراكز التجارية ، وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المتهاونين بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، واغلاق المنشآت غير المتجاوبة ، والاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي .ونوه بجهود شركاء أمانة الطائف من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة لدعم جهود مراقبي الأمانة في حملاتهم المستمرة على مدار الساعة ، مؤكداً أن كافة الجهات المختصة تعمل بروح الفريق الواحد على تنفيذ التوجيهات المنظمة لعمل المنشآت التجارية دون التأثير السلبي على صحة وسلامة المستهلك .// انتهى //15:48ت م0102