القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي حرصه على المتابعة الدورية والمستمرة للاطمئنان على جميع الإجراءات والاستعدادات لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.وأكد أشرف صبحي خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 اليوم أن جميع الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً تسير علي أفضل ما يكون.وقال: "نحرص بشدة على إنجاح البطولة، وتنظيمها بشكل مميز يُبهر العالم, استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، وبفضل ما تتميز به من مقومات، وإمكانيات تؤهلها لتحقيق ذلك".واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور حسين لبيب ، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة, الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة في الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذلك مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وجميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.وبحث الاجتماع التصورات الخاصة بحفل قرعة مونديال اليد المزمع إقامته بمتحف الحضارات المصرية، وكذلك حفلي الافتتاح والختام للبطولة، كما تم التطرق للحديث حول ما تم التوصل إليه من إجراءات تنسيقية فيما يخص أعداد تذاكر المباريات ودرجاتها، مع شركة متخصصة ،إضافة إلى تقديم عرض تقديمي حول نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المنظمة مع اللجان الفرعية خلال الفترة الماضية ومنها اللجنة المالية، ولجنة المتطوعين، ولجنة الصالات، والاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واجبة لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى.// انتهى //15:50ت م0104