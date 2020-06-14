الأحساء 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الجفر بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، أمس مستودعاً "مخالفاً " لأعلاف المواشي وصادرت 21 طناً من الأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن القائمين على المستودع المخالف يقومون بتعبئة الأعلاف الخاصة بالشركات المعتمدة وبيعها، إضافةً إلى إنتاج خلطات خاصة وتغليفها بمُغلّفات الشركات المعتمدة لإيهام العملاء بأنها من إنتاج تلك الشركات، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.//انتهى//15:53ت م0106