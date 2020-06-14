حجة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 25 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 17 شخصًا، وعيادة التنويم 6 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 25 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعًا، وقسم التعافي 5 حالات، وصرفت الأدوية ل 38 مريضًا.//انتهى//16:32ت م0124