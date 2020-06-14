الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم عن اعتماد وحدة التطوع في الجمعية بمركز التميز لتطوير المبادرات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كوحدة عاملة وفقا لمعايير ومواصفات المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع بالمملكة "إدامة".وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن المعيار الوطني لوحدات التطوع بالمملكة يهدف إلى تمكين المنظمات من احتواء الجهود التطوعية وتنظيم الممارسات الإدارية لعملية التطوع ومواءمة جهود المتطوعين مع إستراتيجيات القطاع غير الربحي وزيادة كفاءة التطوع في المنظمات وربطها برؤية المملكة 2030 وتحفيز المنظمات لاستخدام البوابة الوطنية، مضيفاً أن الجمعية لديها 1200 متطوع.بدورها قالت مديرة إدارة التطوع بالجمعية الدكتورة فاطمة البخيت:إن المتطوعين شاركوا في نجاح العديد من الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تقوم عليها الجمعية وتتضمن مبادرة توزيع السلال الغذائية على المتضررين من جائحة كورونا في كافة مناطق ومدن المنطقة الشرقية، وتوزيع سلال غذائية على الطاقم الطبي في الحجر الصحي والمستشفيات وعلى رجال الأمن أثناء عملهم في فترة حظر التجول.وأكدت البخيت أن الجمعية تهتم بتكريم المتطوعين وتسجيل جهودهم التطوعية في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبينة أن الجمعية تتبنى منطلقات عدة في استقطاب المتطوعين بما ينسجم في تحقيق رؤية المملكة 2030.//انتهى//16:35ت م0127