القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين لجني أرباح المكاسب النسبية التي سجلتها الأسهم في الأسبوع الماضي، فيما شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات شراء انتقائية.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر570 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه، منها 14ر1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وانهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 93ر0 % ، ليسجل 17ر10731 نقطة، بينما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 01ر0 % مسجلًا 51ر1283 نقطة، فيما أنهى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا تعاملات اليوم على تراجع هامشي أيضا بلغت نسبته 2ر0 في المئة مسجلا 69ر2034 نقطة .// انتهى //16:47ت م0131