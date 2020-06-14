الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستقام يوم الأربعاء المقبل الدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب والمسابقات (GMS ) التي تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات التى أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب.ووجه الأولمبياد الخاص الإماراتي الدعوة للمشاركة في الدورة للعديد من الجهات والبرامج الإقليمية ومن ضمنها الأولمبياد الخاص السعودي, حيث تأتي هذه الدورة ضمن الخطة الاستراتيجية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دعم مختلف برامج المنطقة لعبور جائحة كورونا ودعم الخطط التدريبية للرئاسة، والإعداد للخطة الخاصة بالمنطقة التي تتناول الشهور المتبقية من عام 2020 لاستكمال ما قامت به الرئاسة الإقليمية خلال الفترة الماضية من عقد دورات تدريبية في مختلف الرياضات.بدوره أوضح مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية شريف الفولي أن إدارة الألعاب والمسابقات من خلال نظام GMS مهمة جداً في عملية تحديث النتائج وتثبيتها وبالتالي ضرورة تدريب جميع برامج المنطقة على استخدامه وتطبيقه فى إدارة الألعاب والمسابقات التي يقيمها البرنامج، وهو شرط للأولمبياد الخاص الدولي لإدارة أى ألعاب ومسابقات بهذا البرنامج سواء كانت محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية.وقال: "تكمن أهمية البرنامج أنه يضمن حصول أي لاعب يشارك فى الألعاب والمسابقات على حقوقه كاملة من خلال رصد بياناته بشكل واضح ودقيق وتسجيل الأرقام التي يحققها خلال مشاركته في المسابقات المختلفة, "مبيناً أن جميع عمليات إعلان النتائج تتم بواسطة الكمبيوتر".فيما أوضح مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري الدكتور مصطفى شوقي الذي سيحاضر بالدورة أن برنامج إدارة الألعاب من خلال نظام GMS عبارة عن برنامج قاعدة بيانات لإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والتقسيم والنتائج والتقارير الخاصة بكل الأحداث الرياضية بالأولمبياد الخاص.وقال: "يقوم البرنامج بعملية التقسيم النهائي معتمداً على المرحلة السنية والجنس والقدرة الرياضية لجميع اللاعبين المشاركين في جميع الألعاب بناءاً على قوانين الرياضات المختلفة بالأولمبياد الخاص", مشيراً إلى أن هذا النظام يضمن العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين إذ يقوم بحساب النتائج وترتيب اللاعبين تلقائياً دون تدخل من أي شخص.// انتهى //16:51ت م0135