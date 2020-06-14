حجة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضا.كما صرفت الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصا.//انتهى//16:53ت م0137